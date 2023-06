Música, Pólvora i Desembarc

Els capitans de les companyies Destralers i Negres, Jesús Fidalgo i Sergio Felip Llinares, han participat a la secció 'Moros i Cristians' patrocinada per Chocolates Valor. Mara Moraga i Olivia Boj han declamat l'Ambaixada Cristiana a la secció 'Festerets i Festeretes' que patrocina Proagua Piscinas. Hem gaudit de la marxa mora 'Abenserraig' de Saúl Gómez a la secció 'Músic i Fester' patrocinada per Llorca Group. I l'historiador Vicent Márquez ens ha recordat la importànica de l'Associació Santa Marta a la secció '60 anys de festa' patrocinada per Autonáutica amb motiu del seixanta aniversrai de l'entitat festera