Música, pólvora i desembarc 05/07/2023

Els capitans de les companyies Caçadors i Artilleria Mora, Álex Llorca i Marta Sevilla, han participat a la secció 'Moros i Cristians' patrocinada per Chocolates Valor. Nazario Lloret ens ha explicat la recepta de 'Fideuà' a la secció 'Tastant la festa' que patrocina Cafetería-bar Lara. Hem gaudit de la marxa mora 'Roperia Ximo' de Francisco Valor Llorens a la secció 'Músic i Fester' patrocinada per Llorca Group. I Marta Llinares i África Vallet a la secció 'Festerets i Festeretes' patrocinada per Proagua Piscinas ens han recitat l'Ambaixada Mora