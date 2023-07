La capitana dels Moros dels Mercaders, Ángeles Delgado Barull, ha participat a la secció 'Moros i Cristians' patrocinada per Chocolates Valor. Hem gaudit de la marxa mora 'Als cudolers' d'Antonio de la Asunción a la secció 'Músic i Fester' patrocinada per Llorca Group.Albert Alcaraz ens descobrix qui foren els 'Pioners' en organitzar la celebració de la es Festes de Moros i Cristians a la Vila Joiosa. I Ana Climent ha ixit al carrer per preguntar què saben els vilers del programa de actes