Música para el Centenari de l'Ermita del Santíssim Crist del Remei de Finestrat

En Más de uno Marina Baixa hemos conversado con el compositor vilero Vicente Sellés Álamo, ganador del segundo premio, quien nos ha explicado 'los secretos' de esta partitura que ha tomado como referencia las dos notas que se pueden descifrar del nombre del Cristo en cuestión: REMEI (RE y MI). Esta obra trata de representar de forma subjetiva un paseo desde el centro del pueblo (Finestrat) hasta la Ermita, para una vez llegado allí, disfrutar de las vistas que la rodean. Su estructura está dividida en 6 secciones que tratan de describir cada una de las etapas del paseo: Introducción, Subida a la Ermita, Llegada a la Ermita, Vistas al Mar, Puig Campana y el Himno Final. Como elemento característico, la sección Himno Final está desarrollada con el tema del Himno del Cristo del Remedio de Finestrat.

El jurado del certamen estuvo presidido por la concejala de Cultura, Nati Algado, y compuesto por renombrados músicos y expertos en composición musical como Miguel Llorca, presidente del Centre Musical Puig Campana, el director de banda y de l’Agrupació Coral de Finestrat, José Vicente Algado, Jaime Francisco Ripoll Martíns y Saúl Gómez Soler, actuando como secretario José Ramón García Gandía, técnico de Cultura del consistorio