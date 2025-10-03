Mercedes Caballero presenta La soledad del pecado: historias de los bebés robados en España

La autora estará hoy, viernes 3 de octubre, en la Casa de Cultura de Alfàs del Pi. A las 18:00 horas impartirá una charla sobre la memoria histórica, y a las 19:30 horas presentará su libro.

La soledad del pecado tiene como objetivo no solo dar visibilidad a este triste capítulo de la historia reciente de España, sino también invitar a los lectores a reflexionar sobre sus consecuencias y a replantearse la importancia de recordar y aprender del pasado. La novela combina testimonios, vivencias y ficción para acercar al lector a las emociones y dilemas de quienes sufrieron esta injusticia.