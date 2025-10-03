entrevista

Mercedes Caballero presenta La soledad del pecado: historias de los bebés robados en España

Hoy hablamos con Mercedes Caballero, autora de 'La soledad del pecado', una novela que entrelaza las voces de tres mujeres de generaciones diferentes atrapadas en la red de los bebés robados en España. Una obra que busca informar y provocar reflexión sobre este fenómeno que marcó a tantas familias durante décadas.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

La autora estará hoy, viernes 3 de octubre, en la Casa de Cultura de Alfàs del Pi. A las 18:00 horas impartirá una charla sobre la memoria histórica, y a las 19:30 horas presentará su libro.

La soledad del pecado tiene como objetivo no solo dar visibilidad a este triste capítulo de la historia reciente de España, sino también invitar a los lectores a reflexionar sobre sus consecuencias y a replantearse la importancia de recordar y aprender del pasado. La novela combina testimonios, vivencias y ficción para acercar al lector a las emociones y dilemas de quienes sufrieron esta injusticia.

