Xente Sebastià, de la companyia Almogàvers, a la secció 'Tastant la Festa', patrocinada per la Cafetería Lara, ens explica còm preparar una recepta per 'mullar pà i no parar': calamarets amb ceba. Una recepta molt tradicional, amb producte de la nostra llotja, i que al nostre cuiner li recorda els bons moments entorn a una taula amb la seua besàvia