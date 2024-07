El capità dels Moros de Capeta, Juan Luis Navarro Vinaches, i Miguel Ángel Devesa com a representant dels Almogàvers, han participat a la secció 'Moros i Cristians', patrocinada per Chocolates Valor, per compartir els moments previs a l'inici de les festes de Moros i Cristians de la Vila Joiosa