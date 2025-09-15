Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El Elche suma seis puntos de doce posibles tras las cuatro primera jornadas de Liga. Las sensaciones son positivas, puesto que el equipo de Eder Sarabia está invicto en la máxima categoría. Este próximo domingo toca recibir en el Martínez Valero al Real Oviedo, otro recién ascendido.

El duelo en el Pizjuán contra el Sevilla dejó un sabor agridulce. Se sumó un punto importante tras empezar perdiendo, pero el error de Héctor Fort propició el empate hispalense cuando el Elche acariciaba la victoria.

Analizamos el Sevilla-Elche con Josema San-Matías, Paco Peral, Pepe Márquez y David Villar.