GOLEADA DEL ELCHE ILICITANO

Los triunfos del Club Baloncesto Ilicitano y Elche Basket Club alegran la jornada

El Club Voleibol Elche venció con contundencia en el primer partido tras confirmarse la dimisión del técnico Pepo Romero

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 29.11.2021 15:05

FÚTBOL

TERCERA RFEF

VALENCIA MESTALLA 2-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

ELCHE ILICITANO 5-0 SILLA CF

PREFERENTE

PEÑA ILICITANA RAVAL 0-0 ASPE UD

BENFERRI 1-1 UD ILICITANA

DIVISÓN DE HONOR

ATLÉTICO MADRILEÑO 1-0 KELME

ELCHE 0-0 LA NUCÍA

LIGA NACIONAL

CELTIC ELCHE 1-1 ATLÉTICO BENIDORM

INTANGCO 0-2 HÉRCULES

ALCOYANO 1-2 ELCHE 'B'

RETO IBERDROLA

JORNADA DE DESCANSO PARA EL ELCHE CF FEMENINO

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

ROLDÁN 5-1 JOVENTUT D'ELX

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE 25-33 BM BENIDORM

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO 66-62 CAROLINAS

PRIMERA NACIONAL

CLUB ATLÉTICO MONTEMAR 52-57 ELCHE BASKET CLUB

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CD WATERPOLO IRUÑA 15-9 CW ELCHE

SEGUNDA MASCULINA

DESCANSO PARA EL CW ELCHE

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-0 CV CARAVACA

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