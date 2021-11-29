Los triunfos del Club Baloncesto Ilicitano y Elche Basket Club alegran la jornada

FÚTBOL
TERCERA RFEF
VALENCIA MESTALLA 2-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
ELCHE ILICITANO 5-0 SILLA CF
PREFERENTE
PEÑA ILICITANA RAVAL 0-0 ASPE UD
BENFERRI 1-1 UD ILICITANA
DIVISÓN DE HONOR
ATLÉTICO MADRILEÑO 1-0 KELME
ELCHE 0-0 LA NUCÍA
LIGA NACIONAL
CELTIC ELCHE 1-1 ATLÉTICO BENIDORM
INTANGCO 0-2 HÉRCULES
ALCOYANO 1-2 ELCHE 'B'
RETO IBERDROLA
JORNADA DE DESCANSO PARA EL ELCHE CF FEMENINO
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
ROLDÁN 5-1 JOVENTUT D'ELX
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE 25-33 BM BENIDORM
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO 66-62 CAROLINAS
PRIMERA NACIONAL
CLUB ATLÉTICO MONTEMAR 52-57 ELCHE BASKET CLUB
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CD WATERPOLO IRUÑA 15-9 CW ELCHE
SEGUNDA MASCULINA
DESCANSO PARA EL CW ELCHE
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-0 CV CARAVACA