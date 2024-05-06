4 y 5 de mayo

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche tendrá que remontar ante Balonmano Porriño para poder alcanzar la final por el título de la Liga Guerreras Iberdrola

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 06.05.2024 13:01

Sergio Belda, entrenador del Atticgo Club Balonmano Elche
Sergio Belda, entrenador del Atticgo Club Balonmano Elche | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 3-0 CASTELLÓN 'B'

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-0 UD CASTELLONENSE

LLIGA COMUNITAT

TAVERNES DE LA VALLDIGNA 1-2 ELDENSE 'B'

SANTA POLA 0-2 HÉRCULES 'B'

CREVILLENTE DEPORTIVO 3-0 DENIA

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

KELME 2-0 ALBACETE

ALZIRA 2-2 ELCHE

LIGA NACIONAL JUVENIL

ALBORAYA 'B' 2-1 ELCHE 'B'

ORIHUELA 1-0 INTANGCO

SEGUNDA RFEF FEMENINA

GUINIGUADA APOLINARIO 1-2 ELCHE

BALONMANO

PLAYOFF POR EL TÍTULO (LIGA GUERRERAS IBERDROLA)

BM PORRIÑO 27-26 ATTICGO CBM ELCHE

PLAYDOWN POR LA PERMANENCIA (LIGA GUERRERAS IBERDROLA)

ELDA PRESTIGIO 25-28 BM GIJÓN

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 36-36 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE

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