Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 3-0 CASTELLÓN 'B'
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-0 UD CASTELLONENSE
LLIGA COMUNITAT
TAVERNES DE LA VALLDIGNA 1-2 ELDENSE 'B'
SANTA POLA 0-2 HÉRCULES 'B'
CREVILLENTE DEPORTIVO 3-0 DENIA
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
KELME 2-0 ALBACETE
ALZIRA 2-2 ELCHE
LIGA NACIONAL JUVENIL
ALBORAYA 'B' 2-1 ELCHE 'B'
ORIHUELA 1-0 INTANGCO
SEGUNDA RFEF FEMENINA
GUINIGUADA APOLINARIO 1-2 ELCHE
BALONMANO
PLAYOFF POR EL TÍTULO (LIGA GUERRERAS IBERDROLA)
BM PORRIÑO 27-26 ATTICGO CBM ELCHE
PLAYDOWN POR LA PERMANENCIA (LIGA GUERRERAS IBERDROLA)
ELDA PRESTIGIO 25-28 BM GIJÓN
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 36-36 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE