20 y 21 de abril

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche pone un pie en la final de la EHF European Cup; los chicos del Club Waterpolo Elx confirman su descenso de categoría

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 22.04.2024 17:45

Foto: Sandra Acosta

FÚTBOL

TERCERA RFEF

GANDÍA 4-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

RAYO IBENSE 0-3 ELCHE ILICITANO

LLIGA COMUNITAT

BENIDORM 3-1 ELDENSE 'B'

CREVILLENTE DEPORTIVO 2-0 SANTA POLA

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

KELME 1-1 VALENCIA

RODA 2-1 ELCHE

LIGA NACIONAL JUVENIL

LEVANTE 'B' 1-0 ELCHE 'B'

VILLARREAL 'B' 4-0 INTANGCO

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CÓRDOBA 3-0 ELCHE

BALONMANO

EUROPEAN CUP

ROCASA GRAN CANARIA 24-26 ATTICGO CBM ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 13-9 CN CIUDAD ALCORCÓN

SEGUNDA MASCULINA

CN TRES CANTOS 10-9 CW ELX

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