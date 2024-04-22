Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
GANDÍA 4-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
RAYO IBENSE 0-3 ELCHE ILICITANO
LLIGA COMUNITAT
BENIDORM 3-1 ELDENSE 'B'
CREVILLENTE DEPORTIVO 2-0 SANTA POLA
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
KELME 1-1 VALENCIA
RODA 2-1 ELCHE
LIGA NACIONAL JUVENIL
LEVANTE 'B' 1-0 ELCHE 'B'
VILLARREAL 'B' 4-0 INTANGCO
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CÓRDOBA 3-0 ELCHE
BALONMANO
EUROPEAN CUP
ROCASA GRAN CANARIA 24-26 ATTICGO CBM ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 13-9 CN CIUDAD ALCORCÓN
SEGUNDA MASCULINA
CN TRES CANTOS 10-9 CW ELX