24 y 25 de marzo

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche finaliza en el primer puesto de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola

Monserrate Hernández

Elche | 25.03.2024 16:29

Foto: Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

RODA 0-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

ELCHE ILICITANO 2-0 CD UTIEL

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 3-4 L'OLLERIA

SANTA POLA 2-0 CALPE

CREVILLENTE DEPORTIVO 1-1 BENIDORM

LIGA NACIONAL JUVENIL

LEVANTE 'B' 1-1 INTANGCO

ELCHE 'B' 1-3 PATERNA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE FEMENINO 0-0 COSTA ADEJE TENERIFE 'B'

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE 31-23 ATLÉTICO GUARDÉS

BETI 28-24 ONAK-ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

SANT JOAN 32-36 ATTICGO CBM ELCHE

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV CARTAGENA 2-3 CV ELCHE

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE 77-75 ESTUDIANTES CARTAGENA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 9-8 WATERPOLO ZARAGOZA

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 14-10 WATERPOLO DOS HERMANAS

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer