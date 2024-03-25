Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
RODA 0-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
ELCHE ILICITANO 2-0 CD UTIEL
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 3-4 L'OLLERIA
SANTA POLA 2-0 CALPE
CREVILLENTE DEPORTIVO 1-1 BENIDORM
LIGA NACIONAL JUVENIL
LEVANTE 'B' 1-1 INTANGCO
ELCHE 'B' 1-3 PATERNA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE FEMENINO 0-0 COSTA ADEJE TENERIFE 'B'
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE 31-23 ATLÉTICO GUARDÉS
BETI 28-24 ONAK-ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
SANT JOAN 32-36 ATTICGO CBM ELCHE
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV CARTAGENA 2-3 CV ELCHE
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE 77-75 ESTUDIANTES CARTAGENA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 9-8 WATERPOLO ZARAGOZA
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 14-10 WATERPOLO DOS HERMANAS