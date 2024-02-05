Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana de Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 0-1 ELCHE ILICITANO
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 0-1 CD BURRIANA
LLIGA COMUNITAT
SANTA POLA 1-2 ELDENSE 'B'
CREVILLENTE DEPORTIVO 0-0 CALPE
DIVISIÓN HONOR
ALBORAYA 0-1 ELCHE
KELME 2-4 VILLARREAL
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 0-1 ALDAIA
TORRENT 1-1 INTANGCO
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CFF ALBACETE 0-3 ELCHE
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE 30-14 MOTIVECO GIJÓN
ELDA PRESTIGIO 26-29 GRANOLLERS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
GRANOLLERS 'B' 40-29 ATTICGO CBM ELCHE
SERVIGROUP BENIDORM 25-36 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
CV SAN ROQUE 3-0 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
ADV MIGUELTURRA 1-3 CV ELCHE
BALONCESTO
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE 33-49 BAHÍA DE CÁDIZ
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 13-5 WATERPOLO TURIA
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 22-21 CN BADÍA