3 Y 4 DE FEBRERO

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana de Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche sigue líder, tras vencer a Gijón, e importantes triunfos del Elche Femenino, Ilicitano y Elche Juvenil

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 05.02.2024 13:55

FÚTBOL

TERCERA RFEF

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 0-1 ELCHE ILICITANO

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 0-1 CD BURRIANA

LLIGA COMUNITAT

SANTA POLA 1-2 ELDENSE 'B'

CREVILLENTE DEPORTIVO 0-0 CALPE

DIVISIÓN HONOR

ALBORAYA 0-1 ELCHE

KELME 2-4 VILLARREAL

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 0-1 ALDAIA

TORRENT 1-1 INTANGCO

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CFF ALBACETE 0-3 ELCHE

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE 30-14 MOTIVECO GIJÓN

ELDA PRESTIGIO 26-29 GRANOLLERS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

GRANOLLERS 'B' 40-29 ATTICGO CBM ELCHE

SERVIGROUP BENIDORM 25-36 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

CV SAN ROQUE 3-0 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

ADV MIGUELTURRA 1-3 CV ELCHE

BALONCESTO

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE 33-49 BAHÍA DE CÁDIZ

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 13-5 WATERPOLO TURIA

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 22-21 CN BADÍA

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