Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 3-0 GANDÍA
ATZENETA 1-3 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 1-2 DENIA
CFI ALICANTE 1-2 CREVILLENTE DEPORTIVO
CD THADER 2-0 SANTA POLA
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE 1-0 CARTAGENA
LEVANTE 4-1 KELME
LIGA NACIONAL JUVENIL
ORIHUELA 0-0 ELCHE 'B'
INTANGCO 0-3 TORRE LEVANTE
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 1-3 FEMARGUIN
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
BETI-ONAK 25-35 ATTICGO CBM ELCHE
AULA VALLADOLID 33-28 ELDA PRESTIGIO
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
VOLEI VILLENA PETRER 1-3 UNICAJA ALMERÍA
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-1 VOLEADORES CIEZA
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE 91-45 JORGE JUAN NOVELDA
SEGUNDA DIVISIÓN
BALONCESTO MELILLA 74-41 CBSR ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
AE SANTA EULALIA 14-16 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
WATERPOLO CHICLANA 13-12 CW ELX