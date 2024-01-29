27 y 28 de enero

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche se pone líder de la Liga Guerreras Iberdrola, empatado a puntos con Bera Bera San Sebastián; el Ilicitano sigue intratable y el Athletic Club Torrellano remonta el vuelo con Edu Albacar

Felipe Canals | Monserrate Hernández

Elche | 29.01.2024 13:11

Joaquín Rocamora, entrenador del Atticgo Club Balonmano Elche, da instrucciones a sus jugadoras en la pista del Beti Onak - CLUB BALONMANO ELCHE

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 3-0 GANDÍA

ATZENETA 1-3 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 1-2 DENIA

CFI ALICANTE 1-2 CREVILLENTE DEPORTIVO

CD THADER 2-0 SANTA POLA

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE 1-0 CARTAGENA

LEVANTE 4-1 KELME

LIGA NACIONAL JUVENIL

ORIHUELA 0-0 ELCHE 'B'

INTANGCO 0-3 TORRE LEVANTE

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 1-3 FEMARGUIN

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

BETI-ONAK 25-35 ATTICGO CBM ELCHE

AULA VALLADOLID 33-28 ELDA PRESTIGIO

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

VOLEI VILLENA PETRER 1-3 UNICAJA ALMERÍA

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-1 VOLEADORES CIEZA

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE 91-45 JORGE JUAN NOVELDA

SEGUNDA DIVISIÓN

BALONCESTO MELILLA 74-41 CBSR ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

AE SANTA EULALIA 14-16 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

WATERPOLO CHICLANA 13-12 CW ELX

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