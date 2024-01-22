20 y 21 de enero

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche avanza a los cuartos de final de la EHF European Cup, mientras que el Elche Ilicitano cierra la primera vuelta como líder destacado de la Tercera RFEF

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 22.01.2024 13:45

Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 3-2 CD SONEJA

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-0 VILLARREAL 'C'

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 1-0 HÉRCULES 'B'

JÁVEA 1-0 CREVILLENTE DEPORTIVO

DÉNIA 1-3 SANTA POLA

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

KELME 2-2 RANERO

UCAM MURCIA 2-5 ELCHE

LIGA NACIONAL JUVENIL

VALENCIA 'B' 3-0 INTANGCO

HÉRCULES 1-2 ELCHE 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

REAL UNIÓN TENERIFE 2-1 ELCHE

BALONMANO

EUROPEAN CUP (VUELTA DE LOS OCTAVOS DE FINAL)

ATTICGO CBM ELCHE 33-22 MADEIRA

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 30-24 ÁGUILAS

MARE NOSTRUM TORREVIEJA 22-21 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

VOLEI VILLENA PETRER 0-3 CV PALMA

PRIMERA NACIONAL

ADEVA 1-3 CV ELCHE

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE 86-66 CAROLINAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW DOS HERMANAS 12-14 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 11-6 URBAT IKE EIBAR

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