Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 3-2 CD SONEJA
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-0 VILLARREAL 'C'
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 1-0 HÉRCULES 'B'
JÁVEA 1-0 CREVILLENTE DEPORTIVO
DÉNIA 1-3 SANTA POLA
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
KELME 2-2 RANERO
UCAM MURCIA 2-5 ELCHE
LIGA NACIONAL JUVENIL
VALENCIA 'B' 3-0 INTANGCO
HÉRCULES 1-2 ELCHE 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
REAL UNIÓN TENERIFE 2-1 ELCHE
BALONMANO
EUROPEAN CUP (VUELTA DE LOS OCTAVOS DE FINAL)
ATTICGO CBM ELCHE 33-22 MADEIRA
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 30-24 ÁGUILAS
MARE NOSTRUM TORREVIEJA 22-21 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
VOLEI VILLENA PETRER 0-3 CV PALMA
PRIMERA NACIONAL
ADEVA 1-3 CV ELCHE
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE 86-66 CAROLINAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW DOS HERMANAS 12-14 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 11-6 URBAT IKE EIBAR