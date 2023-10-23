21 y 22 de octubre

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche volvió a ganar, en esta ocasión en Oviedo, mientras que el Elda Prestigio cedió en casa ante el Mecalia; el Volei Villena-Petrer sigue sin conocer la victoria

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 23.10.2023 15:03

Elda Prestigio

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 5-0 SILLA

BURRIANA 0-1 ELCHE ILICITANO

LLIGA COMUNITAT

THADER 0-5 CREVILLENTE DEPORTIVO

CFI ALICANTE 0-0 SANTA POLA

CALLOSA DEPORTIVA 0-3 ELDENSE 'B'

DIVISIÓN HONOR

KELME 2-0 ALZIRA

PATACONA 0-1 ELCHE

LIGA NACIONAL

INTER SAN JOSÉ VALENCIA 1-1 INTANGCO

ELCHE 'B' 1-0 LA NUCÍA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 1-2 FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

GLOBAL ATAC OVIEDO 22-37 ATTICGO CBM ELCHE

ELDA PRESTIGIO 25-38 MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

AATICGO CBM ELCHE 27-24 UCAM BALONMANO MURCIA

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 41-38 MARISTAS ALGEMESÍ

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

CLUB VÓLEY PALMA 3-0 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-0 MIGUELTURRA

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE 72-80 SERVIGROUP BENIDORM

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW PONTEVEDRA 10-9 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CN CIUTAT DE PALMA 12-11 CW ELX

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