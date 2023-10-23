Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 5-0 SILLA
BURRIANA 0-1 ELCHE ILICITANO
LLIGA COMUNITAT
THADER 0-5 CREVILLENTE DEPORTIVO
CFI ALICANTE 0-0 SANTA POLA
CALLOSA DEPORTIVA 0-3 ELDENSE 'B'
DIVISIÓN HONOR
KELME 2-0 ALZIRA
PATACONA 0-1 ELCHE
LIGA NACIONAL
INTER SAN JOSÉ VALENCIA 1-1 INTANGCO
ELCHE 'B' 1-0 LA NUCÍA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 1-2 FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
GLOBAL ATAC OVIEDO 22-37 ATTICGO CBM ELCHE
ELDA PRESTIGIO 25-38 MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
AATICGO CBM ELCHE 27-24 UCAM BALONMANO MURCIA
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 41-38 MARISTAS ALGEMESÍ
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
CLUB VÓLEY PALMA 3-0 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-0 MIGUELTURRA
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE 72-80 SERVIGROUP BENIDORM
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW PONTEVEDRA 10-9 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CN CIUTAT DE PALMA 12-11 CW ELX