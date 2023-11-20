Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 2-1 ONTINYENT 1931
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-2 CASTELLÓN 'B'
LLIGA COMUNITAT
TAVERNES DE LA VALLDIGNA 2-0 CREVILLENTE DEPORTIVO
CD OLÍMPIC 0-0 ELDENSE 'B'
CALLOSA DEPORTIVA 1-1 SANTA POLA
LIGA NACIONAL JUVENIL
INTER SAN JOSÉ VALENCIA 2-0 ELCHE 'B'
CASTELLÓN 3-0 INTANGCO
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 2-3 CD GETAFE
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS 26-25 ATTICGO CBM ELCHE
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 35-18 SANT JOAN
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
VOLEI VILLENA PETRER 1-3 GRUPO HERCE SORIA
PRIMERA NACIONAL
CV VINARÓS 3-1 CV ELCHE
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE 78-69 NB XATIVA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
WATERPOLO TURIA 14-11 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CN BADIA 15-13 CW ELX