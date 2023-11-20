18 y 19 de noviembre

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Atticgo Club Balonmano Elche cierra con derrota una gran primera vuelta, mientras que el Elche Ilicitano venció por 2-1 al Ontinyent 1931, con cerca de 4500 espectadores en el Martínez Valero

Monserrate Hernández

Elche | 20.11.2023 13:12

El Elche Ilicitano venció por 2-1 al Ontinyent 1931 y sigue liderando en solitario el Grupo VI de la Tercera RFEF
El Elche Ilicitano venció por 2-1 al Ontinyent 1931 y sigue liderando en solitario el Grupo VI de la Tercera RFEF | Elche CF

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 2-1 ONTINYENT 1931

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-2 CASTELLÓN 'B'

LLIGA COMUNITAT

TAVERNES DE LA VALLDIGNA 2-0 CREVILLENTE DEPORTIVO

CD OLÍMPIC 0-0 ELDENSE 'B'

CALLOSA DEPORTIVA 1-1 SANTA POLA

LIGA NACIONAL JUVENIL

INTER SAN JOSÉ VALENCIA 2-0 ELCHE 'B'

CASTELLÓN 3-0 INTANGCO

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 2-3 CD GETAFE

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS 26-25 ATTICGO CBM ELCHE

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 35-18 SANT JOAN

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

VOLEI VILLENA PETRER 1-3 GRUPO HERCE SORIA

PRIMERA NACIONAL

CV VINARÓS 3-1 CV ELCHE

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE 78-69 NB XATIVA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

WATERPOLO TURIA 14-11 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CN BADIA 15-13 CW ELX

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