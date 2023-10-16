Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 1-3 ATZENETA
ONTINYENT 1931 2-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
DIVISIÓN HONOR
MIGUELTURRA 1-1 KELME
ELCHE 3-1 ALBACETE
LIGA NACIONAL
INTANGCO 2-1 CANET
TORRENT 0-2 ELCHE 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 4-2 VALENCIA 'B'
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
MARE NOSTRUM TORREVIEJA 28-32 ATTICGO CBM ELCHE
LEVANTE MARNI 30-38 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
PAMESA TERUEL VOLEIBOL 3-0 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
VOLEADORES CIEZA 3-2 CV ELCHE
BALONCESTO
LIGA EBA
CB JORGE JUAN NOVELDA 54-84 CBI ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 6-15 CN VALLIRANA
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 9-16 CIUDAD DE ALCORCÓN