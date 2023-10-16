14 y 15 de octubre

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Volei Villena Petrer sigue sin conocer la victoria en la Superliga masculina, mientras que el CBI Elche y el equipo masculino del Atticgo Club Balonmano Elche cuentan por triunfos sus primers jornadas de la temporada

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 16.10.2023 15:09

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 1-3 ATZENETA

ONTINYENT 1931 2-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

DIVISIÓN HONOR

MIGUELTURRA 1-1 KELME

ELCHE 3-1 ALBACETE

LIGA NACIONAL

INTANGCO 2-1 CANET

TORRENT 0-2 ELCHE 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 4-2 VALENCIA 'B'

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

MARE NOSTRUM TORREVIEJA 28-32 ATTICGO CBM ELCHE

LEVANTE MARNI 30-38 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

PAMESA TERUEL VOLEIBOL 3-0 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

VOLEADORES CIEZA 3-2 CV ELCHE

BALONCESTO

LIGA EBA

CB JORGE JUAN NOVELDA 54-84 CBI ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 6-15 CN VALLIRANA

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 9-16 CIUDAD DE ALCORCÓN

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