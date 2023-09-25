25 y 26 de septiembre

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Atticgo Club Balonmano Elche avanza a la tercera ronda de la EHF European Cup, mientras que el Ilicitano sigue con paso firme al frente de la Tercera Federación

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 25.09.2023 13:14

El Atticgo Club Balonmano Elche avanza en la EHF European Cup
El Atticgo Club Balonmano Elche avanza en la EHF European Cup | Atticgo Club Balonmano Elche

FÚTBOL

PATACONA 0-3 ELCHE ILICITANO

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-2 ATLÉTICO LEVANTE

LLIGA COMUNITAT

SANTA POLA 1-1 CD OLÍMPIC

ELDENSE 'B' 5-1 JÁVEA

CREVILLENTE DEPORTIVO 0-3 CALLOSA DEPORTIVA

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

VILLARREAL 5-1 KELME

ELCHE 1-1 ALBORAYA

LIGA NACIONAL JUVENIL

LA NUCÍA 5-1 INTANGCO

ELCHE 'B' 2-0 L'ALCÚDIA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CD FEMARGUÍN 1-1 ELCHE CF

BALONMANO

EUROPEAN CUP (IDA Y VUELTA SEGUNDA RONDA)

CBM ELCHE 54-13 HC BYALA

CBM ELCHE 43-17 HC BYALA

GLOBAL: 97-30

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO 26-30 AULA VALLADOLID

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ÁGUILAS 30-29 CBM ELCHE

VOLEIBOL

COPA COMUNITAT (SEMIFINALES)

UBE L'ILLA GRAU 0-3 VOLEI VILLENA PETRER

BALONCESTO (AMISTOSO)

CBI ELCHE 63-50 TOBARRA

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