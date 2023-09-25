Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
PATACONA 0-3 ELCHE ILICITANO
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-2 ATLÉTICO LEVANTE
LLIGA COMUNITAT
SANTA POLA 1-1 CD OLÍMPIC
ELDENSE 'B' 5-1 JÁVEA
CREVILLENTE DEPORTIVO 0-3 CALLOSA DEPORTIVA
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
VILLARREAL 5-1 KELME
ELCHE 1-1 ALBORAYA
LIGA NACIONAL JUVENIL
LA NUCÍA 5-1 INTANGCO
ELCHE 'B' 2-0 L'ALCÚDIA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CD FEMARGUÍN 1-1 ELCHE CF
BALONMANO
EUROPEAN CUP (IDA Y VUELTA SEGUNDA RONDA)
CBM ELCHE 54-13 HC BYALA
CBM ELCHE 43-17 HC BYALA
GLOBAL: 97-30
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO 26-30 AULA VALLADOLID
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ÁGUILAS 30-29 CBM ELCHE
VOLEIBOL
COPA COMUNITAT (SEMIFINALES)
UBE L'ILLA GRAU 0-3 VOLEI VILLENA PETRER
BALONCESTO (AMISTOSO)
CBI ELCHE 63-50 TOBARRA