9 y 10 de abril

Resultados de la agenda deportiva ilicitana del fin de semana

Importante victoria del Kelme CF en casa y dolorosas derrotas para los dos equipos sénior de baloncesto de la ciudad

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 11.04.2022 16:58

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 2-0 ATLÉTICO SAGUNTINO

BENIGÀNIM 3-3 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

REGIONAL PREFERENTE

RAYO IBENSE 1-2 UD ILICITANA

PEÑA ILICITANA RAVAL 2-0 CD MURADA

DIVISIÓN HONOR

KELME 2-1 ALZIRA

TORRE LEVANTE 1-1 ELCHE

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 1-1 ALCOYANO

HÉRCULES 2-1 INTANGCO

ATLÉTICO BENIDORM 3-0 CELTIC ELCHE

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX 2-3 MARIN FUTSAL

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE 31-21 HANDBOL SANT QUIRZE

PRIMERA ESTATAL

CBM ELCHE 33-24 BM PETRER

BALONCESTO

LIBA EBA

INALCO ALCORA 120-84 CB ILICITANO

PRIMERA DIVISIÓN

CB JÓVENS ALMÀSSERA 64-54 ELCHE BASKET CLUB

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

CW ELCHE 10-10 CW GODELLA

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