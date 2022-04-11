Resultados de la agenda deportiva ilicitana del fin de semana

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 2-0 ATLÉTICO SAGUNTINO
BENIGÀNIM 3-3 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
REGIONAL PREFERENTE
RAYO IBENSE 1-2 UD ILICITANA
PEÑA ILICITANA RAVAL 2-0 CD MURADA
DIVISIÓN HONOR
KELME 2-1 ALZIRA
TORRE LEVANTE 1-1 ELCHE
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 1-1 ALCOYANO
HÉRCULES 2-1 INTANGCO
ATLÉTICO BENIDORM 3-0 CELTIC ELCHE
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX 2-3 MARIN FUTSAL
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE 31-21 HANDBOL SANT QUIRZE
PRIMERA ESTATAL
CBM ELCHE 33-24 BM PETRER
BALONCESTO
LIBA EBA
INALCO ALCORA 120-84 CB ILICITANO
PRIMERA DIVISIÓN
CB JÓVENS ALMÀSSERA 64-54 ELCHE BASKET CLUB
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
CW ELCHE 10-10 CW GODELLA