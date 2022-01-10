Ola de partidos aplazados en la jornada deportiva del fin de semana en Elche

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 0-0 RECAMBIOS COLÓN
SILLA 0-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
PREFERENTE
REDOVÁN 3-1 PEÑA ILICITANA RAVAL
UD ILICITANA 0-0 SANTA POLA
DIVISIÓN HONOR
UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE 1-0 KELME CF
LIGA NACIONAL
INTANGCO 3-2 VILLARREAL 'B'
RACING D'ALGEMESÍ 0-2 CELTIC ELCHE
TORRE LEVANTE 'B' 1-2 ELCHE 'B'
RETO IBERDROLA
GRANADA CF FEMENINO 5-2 ELCHE CF FEMENINO
FÚTBOL SALA
APLAZADO EL PARTIDO DE COPA DE LA REINA DEL JOVENTUT D'ELX (POSITIVOS EN EL EQUIPO ILICITANO)
BALONMANO
APLAZADO EL PARTIDO DEL CBM ELCHE ANTE EL AULA VALLADOLID (5 POSITIVOS EN EL EQUIPO ILICITANO)
BALONCESTO
APLAZADOS LOS PARTIDOS DEL CB ILICITANO Y EL ELCHE BASKET CLUB
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
CN BADIA 12-7 CW ELCHE
PRIMERA FEMENINA
DESCANSO PARA EL CW ELCHE