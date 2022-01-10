LA COVID VUELVE A AFECTAR AL DEPORTE

Ola de partidos aplazados en la jornada deportiva del fin de semana en Elche

Las plantillas de los equipos femeninos del Joventut d'Elx y del Club Balonmano Elche cuentan con varios positivos entre sus jugadoras, mientras que Club Baloncesto Ilicitano y Elche Basket Club tampoco pueden disputar sus compromisos

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 10.01.2022 14:04

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 0-0 RECAMBIOS COLÓN

SILLA 0-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

PREFERENTE

REDOVÁN 3-1 PEÑA ILICITANA RAVAL

UD ILICITANA 0-0 SANTA POLA

DIVISIÓN HONOR

UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE 1-0 KELME CF

LIGA NACIONAL

INTANGCO 3-2 VILLARREAL 'B'

RACING D'ALGEMESÍ 0-2 CELTIC ELCHE

TORRE LEVANTE 'B' 1-2 ELCHE 'B'

RETO IBERDROLA

GRANADA CF FEMENINO 5-2 ELCHE CF FEMENINO

FÚTBOL SALA

APLAZADO EL PARTIDO DE COPA DE LA REINA DEL JOVENTUT D'ELX (POSITIVOS EN EL EQUIPO ILICITANO)

BALONMANO

APLAZADO EL PARTIDO DEL CBM ELCHE ANTE EL AULA VALLADOLID (5 POSITIVOS EN EL EQUIPO ILICITANO)

BALONCESTO

APLAZADOS LOS PARTIDOS DEL CB ILICITANO Y EL ELCHE BASKET CLUB

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

CN BADIA 12-7 CW ELCHE

PRIMERA FEMENINA

DESCANSO PARA EL CW ELCHE

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