Marcadores de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 1-0 JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE
APLAZADO EL CD BURRIANA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT (ANTIGUA REGIONAL PREFERENTE)
ELDENSE 'B' 1-0 SANTA POLA
CALPE 1-1 CREVILLENTE DEPORTIVO
DIVISIÓN HONOR
KELME 0-1 LEVANTE
CARTAGENA 1-5 ELCHE
LIGA NACIONAL
ALDAIA 1-2 ELCHE 'B'
INTANGCO 0-1 TORRENT
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 2-2 REAL UNIÓN DE TENERIFE
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ROCASA GRAN CANARIA 23-25 CBM ELCHE
LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO 30-29 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE 28-34 CBM CANTERA SUR
VOLEIBOL (PRETEMPORADA)
VOLEI VILLENA PETRER 0-3 CV TERUEL
BALONCESTO (PRETEMPORADA)
CB ALMANSA 74- 66 CBI ELCHE