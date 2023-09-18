17 y 18 de septiembre

Marcadores de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El CBM Elche de Joaquín Rocamora sigue en racha y ya acumula tres victorias en las tres primeras jornadas; los chicos de Sergio Belda no pueden estrenar el curso con un triunfo

Felipe Canals

Elche | 18.09.2023 15:22

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 1-0 JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE

APLAZADO EL CD BURRIANA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT (ANTIGUA REGIONAL PREFERENTE)

ELDENSE 'B' 1-0 SANTA POLA

CALPE 1-1 CREVILLENTE DEPORTIVO

DIVISIÓN HONOR

KELME 0-1 LEVANTE

CARTAGENA 1-5 ELCHE

LIGA NACIONAL

ALDAIA 1-2 ELCHE 'B'

INTANGCO 0-1 TORRENT

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 2-2 REAL UNIÓN DE TENERIFE

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ROCASA GRAN CANARIA 23-25 CBM ELCHE

LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO 30-29 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE 28-34 CBM CANTERA SUR

VOLEIBOL (PRETEMPORADA)

VOLEI VILLENA PETRER 0-3 CV TERUEL

BALONCESTO (PRETEMPORADA)

CB ALMANSA 74- 66 CBI ELCHE

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