Mala jornada para el deporte ilicitano durante el fin de semana

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 0-1 VALENCIA MESTALLA
SILLA 2-1 ELCHE ILICITANO
PREFERENTE
CFI ALICANTE 0-0 UD ILICITANA
BETIS FLORIDA 3-4 PEÑA ILICITANA RAVAL
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
LEVANTE 1-0 KELME
ELCHE 2-1 RODA
LIGA NACIONAL
SCD INTANGCO 2-0 RACING D'ALGEMESÍ
CELTIC ELCHE 0-3 ELCHE 'B'
RETO IBERDROLA
FUNDACIÓN ALBACETE FEMENINO 2-2 ELCHE FEMENINO
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
PESCADOS RUBÉN BURELA 7-1 JOVENTUT D'ELX
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM SERVIGROUP BENIDORM 30-29 CBM ELCHE
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO 79-94 CB BENIDORM
PRIMERA NACIONAL
SD EL PILAR 67-44 ELCHE BASKET CLUB
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
CN LAS PALMAS 12-9 CW ELCHE
PRIMERA FEMENINA
CW ELCHE 13-14 CW MALLORCA