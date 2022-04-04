2 y 3 DE ABRIL

Mala jornada para el deporte ilicitano durante el fin de semana

Derrotas por la mínima del Athletic Club Torrellano, Elche Ilicitano y Club Balonmano Elche; el Joventut d'Elx no levanta cabeza y los dos representantes sénior de baloncesto también pierden sus compromisos

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 04.04.2022 14:23

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 0-1 VALENCIA MESTALLA

SILLA 2-1 ELCHE ILICITANO

PREFERENTE

CFI ALICANTE 0-0 UD ILICITANA

BETIS FLORIDA 3-4 PEÑA ILICITANA RAVAL

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

LEVANTE 1-0 KELME

ELCHE 2-1 RODA

LIGA NACIONAL

SCD INTANGCO 2-0 RACING D'ALGEMESÍ

CELTIC ELCHE 0-3 ELCHE 'B'

RETO IBERDROLA

FUNDACIÓN ALBACETE FEMENINO 2-2 ELCHE FEMENINO

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

PESCADOS RUBÉN BURELA 7-1 JOVENTUT D'ELX

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM SERVIGROUP BENIDORM 30-29 CBM ELCHE

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO 79-94 CB BENIDORM

PRIMERA NACIONAL

SD EL PILAR 67-44 ELCHE BASKET CLUB

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

CN LAS PALMAS 12-9 CW ELCHE

PRIMERA FEMENINA

CW ELCHE 13-14 CW MALLORCA

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid