JORNADA DEL 19 Y 20 de MARZO

Jornada con resultados ajustados para el deporte ilicitano

El filial franjiverde sigue lanzado con cuatro victorias seguidas; el derbi local en juveniles se lo llevó el Kelme y en balonmano, una de cal y otra de arena con un gol de diferencia

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 21.03.2022 14:07

FÚTBOL

TERCERA RFEF

CALLOSA DEPORTIVA 0-4 ELCHE ILICITANO

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 2-1 OLIMPIC XÀTIVA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 1-2 KELME

LIGA NACIONAL JUVENIL

CELTIC ELCHE 1-2 VILAMARXANT

PATACONA 0-3 ELCHE 'B'

INTANGCO 1-1 TORRE LEVANTE 'B'

RETO IBERDROLA

ELCHE 3-3 CACEREÑO

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ZONZAMAS CICAR LANZAROTE 24-25 CBM ELCHE

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ÁGUILAS 27-26 CBM ELCHE

VOLEIBOL

ADEVA ENERGÍAS RENOVABLES 3-1 CV ELCHE

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO 73-75 CB TABERNES BLANQUES

PRIMERA DIVISIÓN

CB MUTXAMEL 54-67 ELCHE BASKET CLUB

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELCHE 5-8 CIUDAD DE ALCORCÓN

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