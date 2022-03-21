Jornada con resultados ajustados para el deporte ilicitano

FÚTBOL
TERCERA RFEF
CALLOSA DEPORTIVA 0-4 ELCHE ILICITANO
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 2-1 OLIMPIC XÀTIVA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 1-2 KELME
LIGA NACIONAL JUVENIL
CELTIC ELCHE 1-2 VILAMARXANT
PATACONA 0-3 ELCHE 'B'
INTANGCO 1-1 TORRE LEVANTE 'B'
RETO IBERDROLA
ELCHE 3-3 CACEREÑO
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ZONZAMAS CICAR LANZAROTE 24-25 CBM ELCHE
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ÁGUILAS 27-26 CBM ELCHE
VOLEIBOL
ADEVA ENERGÍAS RENOVABLES 3-1 CV ELCHE
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO 73-75 CB TABERNES BLANQUES
PRIMERA DIVISIÓN
CB MUTXAMEL 54-67 ELCHE BASKET CLUB
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELCHE 5-8 CIUDAD DE ALCORCÓN