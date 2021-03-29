El CB Ilicitano sigue en racha; el Joventut d'Elx se reencuentra con el triunfo

FÚTBOL
REGIONAL PREFERENTE
PEÑA ILICITANA RAVAL 0-2 CD MURADA
BENFERRI 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
UD PETRELENSE 0-2 UD ILICITANA
LIGA NACIONAL JUVENIL
ELCHE 'B' 1-0 TORRE LEVANTE 'B'
VALENCIA 'B' 1-0 CELTIC ELCHE
LEVANTE 'B' 4-0 INTANGCO
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
DESCANSO PARA EL ELCHE CF FEMENINO
FÚTBOL SALA
SEGUNDA MASCULINA
DESCANSO PARA EL ELCHE CF SALA
SEGUNDA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX 9-2 CASTELLDEFELS
VOLEIBOL
PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA
CV ELCHE 1-3 NOVELEC FINESTRAT
CV ILICITANO CARRÚS 2-3 CV ALICANTE 2000
BALONCESTO
PRIMERA MASCULINA
ELCHE BASKET CLUB 56- 92 CB ILICITANO
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
CN TRES CANTOS 10-7 CW ELCHE
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
COLEGIO BRAINS 7-11 CW ELCHE