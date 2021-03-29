RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA

El CB Ilicitano sigue en racha; el Joventut d'Elx se reencuentra con el triunfo

En waterpolo, cara y cruz para el CW Elx: los chicos cayeron ante el CN Tres Cantos, pero las chicas ganaron al Colegio Brains

Felipe Canals

Elche | 29.03.2021 18:06

FÚTBOL

REGIONAL PREFERENTE

PEÑA ILICITANA RAVAL 0-2 CD MURADA

BENFERRI 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

UD PETRELENSE 0-2 UD ILICITANA

LIGA NACIONAL JUVENIL

ELCHE 'B' 1-0 TORRE LEVANTE 'B'

VALENCIA 'B' 1-0 CELTIC ELCHE

LEVANTE 'B' 4-0 INTANGCO

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

DESCANSO PARA EL ELCHE CF FEMENINO

FÚTBOL SALA

SEGUNDA MASCULINA

DESCANSO PARA EL ELCHE CF SALA

SEGUNDA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX 9-2 CASTELLDEFELS

VOLEIBOL

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA

CV ELCHE 1-3 NOVELEC FINESTRAT

CV ILICITANO CARRÚS 2-3 CV ALICANTE 2000

BALONCESTO

PRIMERA MASCULINA

ELCHE BASKET CLUB 56- 92 CB ILICITANO

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

CN TRES CANTOS 10-7 CW ELCHE

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

COLEGIO BRAINS 7-11 CW ELCHE

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