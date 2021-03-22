El Elche Ilicitano cierra la primera fase con victoria; el Joventut inicia el camino al ascenso con empate

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 0-1 ELCHE ILICITANO
CREVILLENTE 2-0 BENIGÁNIM
ELDENSE 1-0 HÉRCULES 'B'
CD OLIMPIC 1-2 NOVELDA
REGIONAL PREFERENTE
UD ILICITANA 1-0 BENFERRI
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 2-1 PEÑA ILICITANA RAVAL
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE 2-4 TOLEDO
ATLÉTICO MADRILEÑO 3-0 KELME
LIGA NACIONAL JUVENIL
CASTELLÓN 1-2 ELCHE 'B'
INTANGCO 1-0 HÉRCULES 'B'
CELTIC ELCHE 0-0 LEVANTE 'B'
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
ELCHE CF FEMENINO 3-1 VILLARREAL
FÚTBOL SALA
SEGUNDA MASCULINA
SANTIAGO FUTSAL 4-4 ELCHE CF SALA
SEGUNDA FEMENINA
CN CALDES 3-3 JOVENTUT D'ELX
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE 24-27 CB CARTAGENA
BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
CB ILICITANO 78-61 NOU BASQUET XATIVA
CB JORGE JUAN 60-52 ELCHE BASKET CLUB
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
CW ELCHE 8-6 CNW MAJADAHONDA
PRIMERA FEMENINA
CW ELCHE 25-3 ESCUELAS WATERPOLO ZARAGOZA