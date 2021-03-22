AGENDA POLIDEPORTIVA

El Elche Ilicitano cierra la primera fase con victoria; el Joventut inicia el camino al ascenso con empate

En baloncesto, el CB Ilicitano volvió a ganar y sigue en segunda posición

Felipe Canals

Elche | 22.03.2021 19:54

FÚTBOL

TERCERA DIVISIÓN

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 0-1 ELCHE ILICITANO

CREVILLENTE 2-0 BENIGÁNIM

ELDENSE 1-0 HÉRCULES 'B'

CD OLIMPIC 1-2 NOVELDA

REGIONAL PREFERENTE

UD ILICITANA 1-0 BENFERRI

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 2-1 PEÑA ILICITANA RAVAL

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE 2-4 TOLEDO

ATLÉTICO MADRILEÑO 3-0 KELME

LIGA NACIONAL JUVENIL

CASTELLÓN 1-2 ELCHE 'B'

INTANGCO 1-0 HÉRCULES 'B'

CELTIC ELCHE 0-0 LEVANTE 'B'

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

ELCHE CF FEMENINO 3-1 VILLARREAL

FÚTBOL SALA

SEGUNDA MASCULINA

SANTIAGO FUTSAL 4-4 ELCHE CF SALA

SEGUNDA FEMENINA

CN CALDES 3-3 JOVENTUT D'ELX

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE 24-27 CB CARTAGENA

BALONCESTO

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CB ILICITANO 78-61 NOU BASQUET XATIVA

CB JORGE JUAN 60-52 ELCHE BASKET CLUB

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

CW ELCHE 8-6 CNW MAJADAHONDA

PRIMERA FEMENINA

CW ELCHE 25-3 ESCUELAS WATERPOLO ZARAGOZA

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