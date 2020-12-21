RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA

El Elche CF Femenino se marcha al parón navideño como líder de su grupo

En División de Honor, el equipo franjiverde que dirige René Martínez se impuso por 6-1 al Unión Archena y también está en la primera posición de la tabla

Felipe Canals

Elche | 21.12.2020 19:13

FÚTBOL

REGIONAL PREFERENTE (GRUPO VI)

AHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 ELDA UNIÓN

UD ILICITANA 1-0 ORIHUELA 'B'

CALLOSA DEPORTIVA 0-0 PEÑA ILICITANA RAVAL

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

TALAVERA DE LA REINA 3-0 KELME

ELCHE 6-1 UNIÓN ARCHENA

LIGA NACIONAL JUVENIL

LEVANTE 'B' 2-2 CELTIC ELCHE

HÉRCULES 'B' 3-0 INTANGCO

ELCHE 'B' 1-0 CASTELLÓN 'B'

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

ELCHE CF FEMENINO 2-0 CF FEMENINO ALBACETE

FÚTBOL SALA

SEGUNDA MASCULINA

MANZANARES 2-0 ELCHE CF SALA

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL

CBM ELCHE 24-24 HISPANITAS BM PETRER

VOLEIBOL

PRIMERA DIVISIÓN MACULINA

ADEVA GASÓLEO SÁNCHEZ Y MURCIA 3-0 CV ELCHE

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA

CV ILICITANO CARRÚS 3-0 CV ELCHE

BALONCESTO

PRIMERA DIVISIÓN AUTONÓMICA

CB ILICITANO 87-72 CB MUTXAMEL

ELCHE BASKET CLUB 81-88 CD SAN PEDRO MOIXENT

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