FÚTBOL
REGIONAL PREFERENTE (GRUPO VI)
AHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 ELDA UNIÓN
UD ILICITANA 1-0 ORIHUELA 'B'
CALLOSA DEPORTIVA 0-0 PEÑA ILICITANA RAVAL
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
TALAVERA DE LA REINA 3-0 KELME
ELCHE 6-1 UNIÓN ARCHENA
LIGA NACIONAL JUVENIL
LEVANTE 'B' 2-2 CELTIC ELCHE
HÉRCULES 'B' 3-0 INTANGCO
ELCHE 'B' 1-0 CASTELLÓN 'B'
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
ELCHE CF FEMENINO 2-0 CF FEMENINO ALBACETE
FÚTBOL SALA
SEGUNDA MASCULINA
MANZANARES 2-0 ELCHE CF SALA
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL
CBM ELCHE 24-24 HISPANITAS BM PETRER
VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN MACULINA
ADEVA GASÓLEO SÁNCHEZ Y MURCIA 3-0 CV ELCHE
PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA
CV ILICITANO CARRÚS 3-0 CV ELCHE
BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN AUTONÓMICA
CB ILICITANO 87-72 CB MUTXAMEL
ELCHE BASKET CLUB 81-88 CD SAN PEDRO MOIXENT