RESULTADOS FIN DE SEMANA

El Elche Basket Club logra un triunfo clave en la pelea por la permanencia; traspiés del CBM Elche en Torrevieja

El Ilicitano y el Athletic Club Torrellano apuran las últimas jornadas de Liga en Tercera RFEF

Felipe Canals

Elche | 25.04.2022 14:48

FÚTBOL

TERCERA RFEF

TORRENT 2-2 ELCHE ILICITANO

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 3-1 VILLAJOYOSA

PREFERENTE

UD ILICITANA 1-1 BENFERRI

ASPE UD 3-1 PEÑA ILICITANA RAVAL

DIVISIÓN HONOR

KELME 1-1 ATLÉTICO MADRILEÑO

LA NUCIA 0-0 ELCHE

LIGA NACIONAL JUVENIL

VILAMARXANT 1-1 INTANGCO

ATLÉTICO BENIDORM 1-2 ELCHE 'B'

ALBORAYA 2-1 CELTIC ELCHE

RETO IBERDROLA

REAL BETIS FEMENINO 'B' 2-1 ELCHE CF FEMENINO

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX 2-8 ROLDÁN

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM MARE NOSTRUM TORREVIEJA 32-29 CBM ELCHE

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO 63-72 BÀSQUET SUECA

PRIMERA NACIONAL

ELCHE BASKET CLUB 58-51 ADESAVI

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE 47-63 CLUDEMI

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