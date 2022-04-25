El Elche Basket Club logra un triunfo clave en la pelea por la permanencia; traspiés del CBM Elche en Torrevieja

FÚTBOL
TERCERA RFEF
TORRENT 2-2 ELCHE ILICITANO
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 3-1 VILLAJOYOSA
PREFERENTE
UD ILICITANA 1-1 BENFERRI
ASPE UD 3-1 PEÑA ILICITANA RAVAL
DIVISIÓN HONOR
KELME 1-1 ATLÉTICO MADRILEÑO
LA NUCIA 0-0 ELCHE
LIGA NACIONAL JUVENIL
VILAMARXANT 1-1 INTANGCO
ATLÉTICO BENIDORM 1-2 ELCHE 'B'
ALBORAYA 2-1 CELTIC ELCHE
RETO IBERDROLA
REAL BETIS FEMENINO 'B' 2-1 ELCHE CF FEMENINO
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX 2-8 ROLDÁN
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM MARE NOSTRUM TORREVIEJA 32-29 CBM ELCHE
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO 63-72 BÀSQUET SUECA
PRIMERA NACIONAL
ELCHE BASKET CLUB 58-51 ADESAVI
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE 47-63 CLUDEMI