2 y 3 de marzo

Agenda polideportiva del fin de semana para los equipos de Elche y las comarcas del Vinalopó

El XXXIX Cross Perleta-Maitino reunirá a más de 1200 corredores y caminantes este domingo

Felipe Canals

Elche | 01.03.2024 14:14

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ONTINYENT 1931, SÁBADO, 16 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

ATZENETA-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 16:30 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-CALLOSA DEPORTIVA, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS

SANTA POLA-CFI ALICANTE, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

CREVILLENTE DEPORITVO-THADER, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR

ALZIRA-KELME, SÁBADO, 17:15 HORAS

ELCHE-PATACONA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-TORRENT, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CANET-INTANGCO, SÁBADO, 18 HORAS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

LEVANTE MARNI-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS

FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'-BM ELDA CE ELDENSE, SÁBADO, 18:30 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

VOLEI VILLENA PETRER-CV MANACOR, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN MUNICIPAL DE VILLENA

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CV VINARÒS, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

LIGA EBA

NB XÁTIVA-CBI ELCHE, DOMINGO, 18 HORAS

JORGE JUAN NOVELDA-MOLINA BASKET, DOMINGO, 19 HORAS

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE-COVIRAN CHURRIANA INTEGRA, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

LEIOA WATERPOLO-CW ELX, SÁBADO, 18:45 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

COLEGIO BRAINS-CW ELX, SÁBADO, 16 HORAS

XXXIX CROSS PERLETA-MAITINO

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