Agenda polideportiva del fin de semana para los equipos de Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ONTINYENT 1931, SÁBADO, 16 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
ATZENETA-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 16:30 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-CALLOSA DEPORTIVA, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS
SANTA POLA-CFI ALICANTE, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
CREVILLENTE DEPORITVO-THADER, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR
ALZIRA-KELME, SÁBADO, 17:15 HORAS
ELCHE-PATACONA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-TORRENT, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CANET-INTANGCO, SÁBADO, 18 HORAS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
LEVANTE MARNI-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'-BM ELDA CE ELDENSE, SÁBADO, 18:30 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
VOLEI VILLENA PETRER-CV MANACOR, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN MUNICIPAL DE VILLENA
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CV VINARÒS, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
LIGA EBA
NB XÁTIVA-CBI ELCHE, DOMINGO, 18 HORAS
JORGE JUAN NOVELDA-MOLINA BASKET, DOMINGO, 19 HORAS
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE-COVIRAN CHURRIANA INTEGRA, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
LEIOA WATERPOLO-CW ELX, SÁBADO, 18:45 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
COLEGIO BRAINS-CW ELX, SÁBADO, 16 HORAS
XXXIX CROSS PERLETA-MAITINO