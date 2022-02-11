PARTIDOS DE SÁBADO Y DOMINGO

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche

Carlos de las Cuevas se entrena como técnico del Athletic Club Torrellano mientras que el Club Balonmano Elche afronta en casa la ida de los cuartos de final de la EHF European Cup

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 11.02.2022 13:19

Carlos de las Cuevas, entrenador del Athletic Club Torrellano.
Carlos de las Cuevas, entrenador del Athletic Club Torrellano. | Athletic Club Torrellano

FÚTBOL

TERCERA RFEF

VALENCIA MESTALLA-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 17 HORAS

CD ACERO-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 18 HORAS

PREFERENTE

CD MURADA-UD ILICITANA, SÁBADO, 16 HORAS

PEÑA ILICITANA RAVAL-BENFERRI, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-ALBORAYA, SÁBADO, 12:45, ENRIQUE CERVERA

TORRE LEVANTE-KELME, SÁBADO, 16 HORAS

LIGA NACIONAL

CELTIC ELCHE-LEVANTE 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

ELCHE 'B'-INTANGCO, DOMINGO, 13:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-SALA ZARAGOZA, SÁBADO, 17 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO

EUROPEAN CUP (CUARTOS DE FINAL)

CBM ELCHE-ROCASA GRAN CANARIA, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

HANDBOL MARRATXÍ-CBM ELCHE, DOMINGO, 13 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

SERVIGROUP BENIDORM-CB ILICITANO, SÁBADO, 20:30 HORAS

PRIMERA DIVISIÓN

ELCHE BASKET CLUB-CD ONIL, DOMINGO, 11:30 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

UE HORTA-CW ELCHE, SÁBADO, 16:30 HORAS

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