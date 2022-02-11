Agenda polideportiva del fin de semana en Elche

FÚTBOL
TERCERA RFEF
VALENCIA MESTALLA-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 17 HORAS
CD ACERO-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 18 HORAS
PREFERENTE
CD MURADA-UD ILICITANA, SÁBADO, 16 HORAS
PEÑA ILICITANA RAVAL-BENFERRI, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-ALBORAYA, SÁBADO, 12:45, ENRIQUE CERVERA
TORRE LEVANTE-KELME, SÁBADO, 16 HORAS
LIGA NACIONAL
CELTIC ELCHE-LEVANTE 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
ELCHE 'B'-INTANGCO, DOMINGO, 13:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-SALA ZARAGOZA, SÁBADO, 17 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO
EUROPEAN CUP (CUARTOS DE FINAL)
CBM ELCHE-ROCASA GRAN CANARIA, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
HANDBOL MARRATXÍ-CBM ELCHE, DOMINGO, 13 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
SERVIGROUP BENIDORM-CB ILICITANO, SÁBADO, 20:30 HORAS
PRIMERA DIVISIÓN
ELCHE BASKET CLUB-CD ONIL, DOMINGO, 11:30 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
UE HORTA-CW ELCHE, SÁBADO, 16:30 HORAS