10, 11 y 12 de mayo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Elda Prestigio ha sido eliminado en los cuartos de final de la Copa de la Reina, mientras que el Atticgo Elche aspira al título

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 10.05.2024 17:44

FÚTBOL

TERCERA RFEF

CD SONEJA-ELCHE ILICITANO, VIERNES, 19:15 HORAS

VILLARREAL 'C'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 12 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 17 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT

L'OLLERIA-SANTA POLA, DOMINGO, 18 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

ELCHE 'B'-CASTELLÓN, SÁBADO, 15 HORAS, ENRIQUE CERVERA

INTANGCO-ALDAIA, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

BALONMANO

COPA DE LA REINA (SAN SEBASTIÁN)

ELDA PRESTIGIO 31-27 KH7 GRANOLLERS

ATTICGO CBM ELCHE-MÁLAGA COSTA DEL SOL, VIERNES, 18:15 HORAS

EL SÉNIOR B DEL CBM ELCHE DISPUTA LA FASE DE ASCENSO A DIVISIÓN DE HONOR PLATA

OTROS EVENTOS

III ELCHE NIGHT RACE, SÁBADO, 21:30 HORAS, PASEO DE LA ESTACIÓN

VIII MEMORIAL DE NATACIÓN 'MIGUEL ANGEL VIVES GOMIS', SÁBADO Y DOMINGO, ESPERANZA LAG

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