Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
CD SONEJA-ELCHE ILICITANO, VIERNES, 19:15 HORAS
VILLARREAL 'C'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 12 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 17 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT
L'OLLERIA-SANTA POLA, DOMINGO, 18 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
ELCHE 'B'-CASTELLÓN, SÁBADO, 15 HORAS, ENRIQUE CERVERA
INTANGCO-ALDAIA, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
BALONMANO
COPA DE LA REINA (SAN SEBASTIÁN)
ELDA PRESTIGIO 31-27 KH7 GRANOLLERS
ATTICGO CBM ELCHE-MÁLAGA COSTA DEL SOL, VIERNES, 18:15 HORAS
EL SÉNIOR B DEL CBM ELCHE DISPUTA LA FASE DE ASCENSO A DIVISIÓN DE HONOR PLATA
OTROS EVENTOS
III ELCHE NIGHT RACE, SÁBADO, 21:30 HORAS, PASEO DE LA ESTACIÓN
VIII MEMORIAL DE NATACIÓN 'MIGUEL ANGEL VIVES GOMIS', SÁBADO Y DOMINGO, ESPERANZA LAG