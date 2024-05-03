4 y 5 de mayo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche afronta la ida de las semifinales por el título de la Liga Guerreras Iberdrola

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 03.05.2024 16:50

Foto: Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-CASTELLÓN 'B', DOMINGO, 18 HORAS, DIEGO QUILES

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-UD CASTELLONENSE, DOMINGO, 18 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

TAVERNES DE LA VALLDIGNA-ELDENSE 'B', SÁBADO, 18 HORAS

SANTA POLA-HÉRCULES 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

CREVILLENTE DEPORTIVO-DENIA, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

KELME-ALBACETE, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ALZIRA-ELCHE, SÁBADO, 17:30 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

ALBORAYA 'B'-ELCHE 'B', DOMINGO, 17 HORAS

ORIHUELA-INTANGCO, DOMINGO, 18 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

GUINIGUADA APOLINARIO-ELCHE, DOMINGO, 11 HORAS

BALONMANO

PLAYOFF POR EL TÍTULO (LIGA GUERRERAS IBERDROLA)

BM PORRIÑO-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 16:30 HORAS

PLAYDOWN POR LA PERMANENCIA (LIGA GUERRERAS IBERDROLA)

ELDA PRESTIGIO-BM GIJÓN, SÁBADO, 18 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

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