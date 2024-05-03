Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-CASTELLÓN 'B', DOMINGO, 18 HORAS, DIEGO QUILES
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-UD CASTELLONENSE, DOMINGO, 18 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
TAVERNES DE LA VALLDIGNA-ELDENSE 'B', SÁBADO, 18 HORAS
SANTA POLA-HÉRCULES 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
CREVILLENTE DEPORTIVO-DENIA, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
KELME-ALBACETE, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
ALZIRA-ELCHE, SÁBADO, 17:30 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
ALBORAYA 'B'-ELCHE 'B', DOMINGO, 17 HORAS
ORIHUELA-INTANGCO, DOMINGO, 18 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
GUINIGUADA APOLINARIO-ELCHE, DOMINGO, 11 HORAS
BALONMANO
PLAYOFF POR EL TÍTULO (LIGA GUERRERAS IBERDROLA)
BM PORRIÑO-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 16:30 HORAS
PLAYDOWN POR LA PERMANENCIA (LIGA GUERRERAS IBERDROLA)
ELDA PRESTIGIO-BM GIJÓN, SÁBADO, 18 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG