6 Y 7 DE ABRIL

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Elche Ilicitano busca la victoria en el estadio El Clariano para colocarse a un partido de celebrar el ascenso a Segunda RFEF, que podría celebrar la semana que viene en casa

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 05.04.2024 14:14

El Elche Ilicitano estará acompañado por su afición en El Clariano para buscar una victoria que le deje a las puertas del ascenso a Segunda RFEF

FÚTBOL

TERCERA RFEF

CASTELLÓN 'B'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 12 HORAS

ONTINYENT-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 18 HORAS

LLIGA COMUNITAT

TAVERNES DE LA VALLDIGNA-SANTA POLA, SÁBADO, 18 HORAS

CD THADER-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS

LA NUCIA 'B'-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 17 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

KELME-CARTAGENA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

VILLARREAL-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

ALBORAYA 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 17 HORAS

CANERT-ELCHE 'B', SÁBADO, 18 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

GETAFE-ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B', SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONCESTO

LIGA EBA

MOLINA BASKET-CBI ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-LEIOA, SÁBADO, 15 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-COLEGIO BRAINS, SÁBADO, 17 HORAS, ESPERANZA LAG

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