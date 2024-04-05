Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
CASTELLÓN 'B'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 12 HORAS
ONTINYENT-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 18 HORAS
LLIGA COMUNITAT
TAVERNES DE LA VALLDIGNA-SANTA POLA, SÁBADO, 18 HORAS
CD THADER-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS
LA NUCIA 'B'-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 17 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
KELME-CARTAGENA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
VILLARREAL-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
ALBORAYA 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 17 HORAS
CANERT-ELCHE 'B', SÁBADO, 18 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
GETAFE-ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B', SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONCESTO
LIGA EBA
MOLINA BASKET-CBI ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-LEIOA, SÁBADO, 15 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-COLEGIO BRAINS, SÁBADO, 17 HORAS, ESPERANZA LAG