24 y 25 de febrero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Las competiciones de fútbol que dependen de la Federación Valenciana han quedado suspendidas por el trágico incendio de Campanar

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 23.02.2024 16:59

FÚTBOL

SUSPENDIDAS LAS JORNADAS EN TERCERA RFEF, LLIGA COMUNITAT Y LIGA NACIONAL POR EL TRÁGICO INCENDIO EN VALENCIA

DIVISIÓN HONOR

ALBACETE-ELCHE, SÁBADO, 16:00 HORAS

KELME-MIGUELTURRA, SÁBADO, 16:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE-ELCHE, SÁBADO, 11:00 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

AULA CULTURAL VALLADOLID-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS

ELDA PRESTIGIO-COSTA DEL SOL MÁLAGA, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-BM BENIDORM, SÁBADO, 19:00 HORAS, ESPERANZA LAG

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

GRUPO HERCE SORIA-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19:30 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CV CUENCA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE-ESET ONTINET, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

UCAM MURCIA 'B'-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 12:00 HORAS

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