Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SUSPENDIDAS LAS JORNADAS EN TERCERA RFEF, LLIGA COMUNITAT Y LIGA NACIONAL POR EL TRÁGICO INCENDIO EN VALENCIA
DIVISIÓN HONOR
ALBACETE-ELCHE, SÁBADO, 16:00 HORAS
KELME-MIGUELTURRA, SÁBADO, 16:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE-ELCHE, SÁBADO, 11:00 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
AULA CULTURAL VALLADOLID-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS
ELDA PRESTIGIO-COSTA DEL SOL MÁLAGA, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-BM BENIDORM, SÁBADO, 19:00 HORAS, ESPERANZA LAG
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
GRUPO HERCE SORIA-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19:30 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CV CUENCA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE-ESET ONTINET, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
UCAM MURCIA 'B'-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 12:00 HORAS