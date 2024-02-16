17 y 18 de febrero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche quiere recuperar el liderato frente al Oviedo, colista de la Liga Guerreras Iberdrola; el Ilicitano buscará un nuevo triunfo en el campo del Castellonense

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 16.02.2024 13:17

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó
Héctor Peña, conduce el balón con la presión cercana de un defensor | Elche CF Base

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD UTIEL, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

UD CASTELLONENSE-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 11:45 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-CFI ALICANTE, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS

SANTA POLA-JÁVEA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

CREVILLENTE DEPORTIVO-REDOVÁN, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

MIGUELTURRA-ELCHE, SÁBADO, 16:30 HORAS

KELME-RODA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL JUVENIL

ELCHE 'B'-VALENCIA, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PATERNA-INTANGCO, DOMINGO, 17:30 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

VALENCIA 'B'-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE-LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG

MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 17:30 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

UCAM BALONMANO MURCIA-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

CB MARISTAS ALGEMESÍ-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, DOMINGO, 12 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-UPV CONQUERIDOR, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN LA HOYA

BALONCESTO

LIGA EBA

LA SALUD ARCHENA-CBI ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

SEGUNDA DIVISIÓN

VILLA DE LEGANÉS-CBSR ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer