Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD UTIEL, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
UD CASTELLONENSE-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 11:45 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-CFI ALICANTE, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS
SANTA POLA-JÁVEA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
CREVILLENTE DEPORTIVO-REDOVÁN, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
MIGUELTURRA-ELCHE, SÁBADO, 16:30 HORAS
KELME-RODA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL JUVENIL
ELCHE 'B'-VALENCIA, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PATERNA-INTANGCO, DOMINGO, 17:30 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
VALENCIA 'B'-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE-LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG
MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 17:30 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
UCAM BALONMANO MURCIA-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
CB MARISTAS ALGEMESÍ-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, DOMINGO, 12 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-UPV CONQUERIDOR, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN LA HOYA
BALONCESTO
LIGA EBA
LA SALUD ARCHENA-CBI ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
SEGUNDA DIVISIÓN
VILLA DE LEGANÉS-CBSR ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS