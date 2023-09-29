30 de septiembre y 1 de octubre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Duelos interesantes para este fin de semana, a la espera del estreno del resto de las competiciones de cara al siguiente fin de semana

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 29.09.2023 14:05

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-UD CASTELLONENSE, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

CD UTIEL-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 16:30 HORAS

LLIGA COMUNITAT

CFI ALICANTE-ELDENSE 'B', SÁBADO, 18 HORAS

REDOVÁN-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS

CD JÁVEA-SANTA POLA, DOMINGO, 17 HORAS

DIVISIÓN HONOR

KELME-ATLÉTICO MADRILEÑO, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

VALENCIA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL

VALENCIA 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

INTANGCO-PATERNA, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-ALBACETE, SÁBADO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

BM GIJÓN-CBM ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CARTAGENA-CBM ELCHE (EL CARTAGENA SE HA RETIRADO, POR LO QUE EL PARTIDO NO SE JUGARÁ)

VOLEIBOL-FINAL COPA COMUNITAT VALENCIANA

CONQUERIDOR VALENCIA-VOLEIBOL VILLENA PETRER, SÁBADO, 19 HORAS

OTROS EVENTOS

OCTAVA EDICIÓN DE LA CARRERA POPULAR DE EL ALTET, CON 750 PARTICIPANTES

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