Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-UD CASTELLONENSE, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
CD UTIEL-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 16:30 HORAS
LLIGA COMUNITAT
CFI ALICANTE-ELDENSE 'B', SÁBADO, 18 HORAS
REDOVÁN-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS
CD JÁVEA-SANTA POLA, DOMINGO, 17 HORAS
DIVISIÓN HONOR
KELME-ATLÉTICO MADRILEÑO, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
VALENCIA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL
VALENCIA 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
INTANGCO-PATERNA, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-ALBACETE, SÁBADO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
BM GIJÓN-CBM ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CARTAGENA-CBM ELCHE (EL CARTAGENA SE HA RETIRADO, POR LO QUE EL PARTIDO NO SE JUGARÁ)
VOLEIBOL-FINAL COPA COMUNITAT VALENCIANA
CONQUERIDOR VALENCIA-VOLEIBOL VILLENA PETRER, SÁBADO, 19 HORAS
OTROS EVENTOS
OCTAVA EDICIÓN DE LA CARRERA POPULAR DE EL ALTET, CON 750 PARTICIPANTES