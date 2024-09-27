Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ESPANYOL 'B'-ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-RAYO IBENSE, DOMINGO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
TAVERNES DE LA VALLDIGNA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, SÁBADO, 18 HORAS
REDOVÁN-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
HÉRCULES-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
KELME-UCAM MURCIA, DOMINGO, 12 HORAS,
LIGA NACIONAL
INTER SAN JOSÉ VALENCIA-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 17 HORAS
CANET-ELCHE 'B', DOMINGO, 18 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-GUINIGUADA APOLINARIO, DOMINGO, 11 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
PRIEMRA ESTATAL MASCULINA
LEVANTE MARNI-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS
BM ALARCOS CIUDAD REAL-BM ELDA CEE, SÁBADO, 19 HORAS
HISPANITAS BM PETRER-BM BOLAÑOS, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN GEDEO E ISAIAS GUARDIOLA
OTROS EVENTOS
NOVENA EDICIÓN DE LA CARRERA POPULAR EL ALTET, SÁBADO, 18:30 HORAS