28 y 29 de septiembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Ilicitano visita al filial del RCD Espanyol, mientras que en División de Honor hay derbi Hércules-Elche

Felipe Canals

Elche | 27.09.2024 17:32

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ESPANYOL 'B'-ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-RAYO IBENSE, DOMINGO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

TAVERNES DE LA VALLDIGNA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, SÁBADO, 18 HORAS

REDOVÁN-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

HÉRCULES-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

KELME-UCAM MURCIA, DOMINGO, 12 HORAS,

LIGA NACIONAL

INTER SAN JOSÉ VALENCIA-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 17 HORAS

CANET-ELCHE 'B', DOMINGO, 18 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-GUINIGUADA APOLINARIO, DOMINGO, 11 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

PRIEMRA ESTATAL MASCULINA

LEVANTE MARNI-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS

BM ALARCOS CIUDAD REAL-BM ELDA CEE, SÁBADO, 19 HORAS

HISPANITAS BM PETRER-BM BOLAÑOS, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN GEDEO E ISAIAS GUARDIOLA

OTROS EVENTOS

NOVENA EDICIÓN DE LA CARRERA POPULAR EL ALTET, SÁBADO, 18:30 HORAS

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