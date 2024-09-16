14 y 15 de septiembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Ilicitano logra su segundo triunfo consecutivo ante el filial del Valencia

Felipe Canals

Elche | 16.09.2024 13:41

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

VALENCIA MESTALLA 0-1 ELCHE ILICITANO

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-2 CASTELLÓN 'B'

LLIGA COMUNITAT

THADER 3-2 ELDENSE 'B'

REDOVÁN 1-1 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ALBORAYA 0-2 ELCHE

KELME 3-0 ALZIRA

LIGA NACIONAL JUVENIL

PABLO IGLESIAS 3-2 ELCHE 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE FEMENINO 4-2 FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

GRAFOMETAL LA RIOJA 24-24 ATTICGO CBM ELCHE

BALONMANO ZUAZO 21-26 ELDA PRESTIGIO

BALONCESTO

AMISTOSO

CBI ELCHE 91-68 RADO PAKOLO

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