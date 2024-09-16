Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
VALENCIA MESTALLA 0-1 ELCHE ILICITANO
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-2 CASTELLÓN 'B'
LLIGA COMUNITAT
THADER 3-2 ELDENSE 'B'
REDOVÁN 1-1 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ALBORAYA 0-2 ELCHE
KELME 3-0 ALZIRA
LIGA NACIONAL JUVENIL
PABLO IGLESIAS 3-2 ELCHE 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE FEMENINO 4-2 FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
GRAFOMETAL LA RIOJA 24-24 ATTICGO CBM ELCHE
BALONMANO ZUAZO 21-26 ELDA PRESTIGIO
BALONCESTO
AMISTOSO
CBI ELCHE 91-68 RADO PAKOLO