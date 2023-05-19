20 y 21 de mayo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El CBM Elche busca el pase a la final del playoff por el título de Liga Guerreras Iberdrola

Felipe Canals

Elche | 19.05.2023 15:13

FÚTBOL

PRIMERA RFEF

CD ELDENSE-ATHLETIC CLUB 'B', SÁBADO, 19:30 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT

PREFERENTE

NOVELDA UNIÓN-ATLÉTICO CATRAL, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

ALMORADÍ-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 18 HORAS

ELDENSE 'B'-RACING BENIDORM, DOMINGO, 18 HORAS, FERNANDO TOMÁS

SANTA POLA-UD ILICITANA, DOMINGO, 18 HORAS, MANOLO MACIÁ

VILLENA-THADER, DOMINGO, 18 HORAS, LA SOLANA

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-TORRENT, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ALCOYANO-INTANGCO, DOMINGO, 12 HORAS

PATERNA-KELME, DOMINGO, 12 HORAS

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-LA BOCA TE LÍA FUTSAL ALCANTARILLA, SÁBADO, 18:45 HORAS, CARRÚS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA (PLAYOFF POR EL TÍTULO)

BERA BERA SAN SEBASTIÁN-CBM ELCHE, VIERNES, 21 HORAS

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