Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
PRIMERA RFEF
CD ELDENSE-ATHLETIC CLUB 'B', SÁBADO, 19:30 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT
PREFERENTE
NOVELDA UNIÓN-ATLÉTICO CATRAL, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
ALMORADÍ-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 18 HORAS
ELDENSE 'B'-RACING BENIDORM, DOMINGO, 18 HORAS, FERNANDO TOMÁS
SANTA POLA-UD ILICITANA, DOMINGO, 18 HORAS, MANOLO MACIÁ
VILLENA-THADER, DOMINGO, 18 HORAS, LA SOLANA
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-TORRENT, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
ALCOYANO-INTANGCO, DOMINGO, 12 HORAS
PATERNA-KELME, DOMINGO, 12 HORAS
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-LA BOCA TE LÍA FUTSAL ALCANTARILLA, SÁBADO, 18:45 HORAS, CARRÚS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA (PLAYOFF POR EL TÍTULO)
BERA BERA SAN SEBASTIÁN-CBM ELCHE, VIERNES, 21 HORAS