2 y 3 de abril

Agenda polideportiva del fin de semana para el deporte ilicitano

El Club Baloncesto Ilicitano adelanta su partido ante el Benidorm al viernes; el Celtic y el Elche Juvenil B se enfrentan en el derbi local de la Liga Nacional

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 01.04.2022 14:24

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VALENCIA MESTALLA, SÁBADO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

SILLA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS

PREFERENTE

CFI ALICANTE-UD ILICITANA, DOMINGO, 12 HORAS

BETIS FLORIDA-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 18:30 HORAS

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

LEVANTE-KELME, SÁBADO, 12:30 HORAS

ELCHE-RODA, DOMINGO, 12:30 HORAS, DIEGO QUILES

LIGA NACIONAL

SCD INTANGCO-RACING D'ALGEMESÍ, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

CELTIC ELCHE-ELCHE 'B', DOMINGO, 18 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

RETO IBERDROLA

FUNDACIÓN ALBACETE FEMENINO-ELCHE FEMENINO, SÁBADO, 18 HORAS

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

PESCADOS RUBÉN BURELA-JOVENTUT D'ELX, DOMINGO, 16 HORAS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM SERVIGROUP BENIDORM-CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO-CB BENIDORM, VIERNES, 20:45 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA NACIONAL

SD EL PILAR-ELCHE BASKET CLUB, DOMINGO, 18:30 HORAS

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

CN LAS PALMAS-CW ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

PRIMERA FEMENINA

CW ELCHE-CW MALLORCA, DOMINGO, 11 HORAS, ESPERANZA LAG

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