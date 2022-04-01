Agenda polideportiva del fin de semana para el deporte ilicitano

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VALENCIA MESTALLA, SÁBADO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
SILLA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS
PREFERENTE
CFI ALICANTE-UD ILICITANA, DOMINGO, 12 HORAS
BETIS FLORIDA-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 18:30 HORAS
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
LEVANTE-KELME, SÁBADO, 12:30 HORAS
ELCHE-RODA, DOMINGO, 12:30 HORAS, DIEGO QUILES
LIGA NACIONAL
SCD INTANGCO-RACING D'ALGEMESÍ, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
CELTIC ELCHE-ELCHE 'B', DOMINGO, 18 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
RETO IBERDROLA
FUNDACIÓN ALBACETE FEMENINO-ELCHE FEMENINO, SÁBADO, 18 HORAS
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
PESCADOS RUBÉN BURELA-JOVENTUT D'ELX, DOMINGO, 16 HORAS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM SERVIGROUP BENIDORM-CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO-CB BENIDORM, VIERNES, 20:45 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA NACIONAL
SD EL PILAR-ELCHE BASKET CLUB, DOMINGO, 18:30 HORAS
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
CN LAS PALMAS-CW ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
PRIMERA FEMENINA
CW ELCHE-CW MALLORCA, DOMINGO, 11 HORAS, ESPERANZA LAG