Agenda polideportiva del fin de semana para el deporte de Elche

FÚTBOL
TERCERA RFEF
CALLOSA DEPORTIVA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 18 HORAS
ELCHE ILICITANO-CD ACERO, DOMINGO, 18 HORAS, DIEGO QUILES
PREFERENTE
PEÑA ILICITANA RAVAL-UNIVERSIDAD DE ALICANTE, SÁBADO, 19 HORAS, ENRIQUE CERVERA
NOVELDA CF-UD ILICITANA, DOMINGO, 17 HORAS
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-UNIÓN ARCHENA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
REAL MURCIA-KELME, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-VALENCIA 'B', SÁBADO, 15 HORAS, ENRIQUE CERVERA
RODA 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 17 HORAS
CELTIC ELCHE-ALZIRA 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
RETO IBERDROLA
ELCHE CF FEMENINO-SANTA TERESA BADAJOZ, SÁBADO, 11 HORAS, DIEGO QUILES
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
UNIVERSIDAD ALICANTE-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 12 HORAS
BALONMANO
FASE FINAL DE LA COPA DE LA REINA DEL CLUB BALONMANO ELCHE EN SAN SEBASTIÁN
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-CB MISLATA, SÁBADO, 19 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA
BALONCESTO
LIGA EBA
CAROLINAS-CB ILICITANO, VIERNES, 21 HORAS
PRIMERA DIVISIÓN
ELCHE BASKET CLUB-SD EL PILAR, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR