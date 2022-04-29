30 de abril y 1 de mayo

Agenda polideportiva del fin de semana para el deporte de Elche

Finaliza la liga regular en Tercera Federación, con la permanencia de Elche Ilicitano y Athletic Club Torrellano y la participación del Club Balonmano Elche en la fase final de la Copa de la Reina

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 29.04.2022 14:02

FÚTBOL

TERCERA RFEF

CALLOSA DEPORTIVA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 18 HORAS

ELCHE ILICITANO-CD ACERO, DOMINGO, 18 HORAS, DIEGO QUILES

PREFERENTE

PEÑA ILICITANA RAVAL-UNIVERSIDAD DE ALICANTE, SÁBADO, 19 HORAS, ENRIQUE CERVERA

NOVELDA CF-UD ILICITANA, DOMINGO, 17 HORAS

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-UNIÓN ARCHENA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

REAL MURCIA-KELME, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-VALENCIA 'B', SÁBADO, 15 HORAS, ENRIQUE CERVERA

RODA 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 17 HORAS

CELTIC ELCHE-ALZIRA 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

RETO IBERDROLA

ELCHE CF FEMENINO-SANTA TERESA BADAJOZ, SÁBADO, 11 HORAS, DIEGO QUILES

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

UNIVERSIDAD ALICANTE-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 12 HORAS

BALONMANO

FASE FINAL DE LA COPA DE LA REINA DEL CLUB BALONMANO ELCHE EN SAN SEBASTIÁN

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-CB MISLATA, SÁBADO, 19 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA

BALONCESTO

LIGA EBA

CAROLINAS-CB ILICITANO, VIERNES, 21 HORAS

PRIMERA DIVISIÓN

ELCHE BASKET CLUB-SD EL PILAR, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR

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