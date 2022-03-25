26 Y 27 de marzo

Agenda del deporte ilicitano para el fin de semana

El Joventut d'Elx quiere hacer historia en la eliminatoria de octavos de final de la Copa de la Reina ante el Alcorcón; el equipo femenino del Club Balonmano Elche descansa tras perder el miércoles ante Bera Bera San Sebastián

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 25.03.2022 14:12

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-CD RODA, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:30 HORAS

PREFERENTE

UD ILICITANA-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 19 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PEÑA ILICITANA RAVAL-CFI ALICANTE, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

DIVISIÓN HONOR

KELME-VILLARREAL, SÁBADO, 16 HORAS, EMILIO ESTEBÁN

VALENCIA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL

ALCOYANO-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

ELCHE 'B'-CASTELLÓN, SÁBADO, 18:30 HORAS, EMILIO ESTEBAN

CATARROJA-INTANGCO, DOMINGO, 12:30 HORAS

RETO IBERDROLA

CD JUAN GRANDE-ELCHE FEMENINO, DOMINGO, 12 HORAS

FÚTBOL SALA

COPA DE LA REINA (OCTAVOS DE FINAL)

JOVENTUT D'ELX-ALCORCÓN, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-BM LEGANÉS, SÁBADO, 19 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA

VOLEIBOL

PRIMERA DIVISIÓN

CV ELCHE-UNIVERSIDAD GRANADA, SÁBADO, 16 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

LIGA EBA

APLAZADO EL ARCHENA-CB ILICITANO

PRIMERA DIVISIÓN

ELCHE BASKET CLUB-CB LA VILA, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELCHE-CW MARBELLA, DOMINGO, 10 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELCHE-CW NAVARRA, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG

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