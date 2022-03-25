Agenda del deporte ilicitano para el fin de semana

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-CD RODA, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:30 HORAS
PREFERENTE
UD ILICITANA-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 19 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PEÑA ILICITANA RAVAL-CFI ALICANTE, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
DIVISIÓN HONOR
KELME-VILLARREAL, SÁBADO, 16 HORAS, EMILIO ESTEBÁN
VALENCIA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL
ALCOYANO-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
ELCHE 'B'-CASTELLÓN, SÁBADO, 18:30 HORAS, EMILIO ESTEBAN
CATARROJA-INTANGCO, DOMINGO, 12:30 HORAS
RETO IBERDROLA
CD JUAN GRANDE-ELCHE FEMENINO, DOMINGO, 12 HORAS
FÚTBOL SALA
COPA DE LA REINA (OCTAVOS DE FINAL)
JOVENTUT D'ELX-ALCORCÓN, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-BM LEGANÉS, SÁBADO, 19 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA
VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN
CV ELCHE-UNIVERSIDAD GRANADA, SÁBADO, 16 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
LIGA EBA
APLAZADO EL ARCHENA-CB ILICITANO
PRIMERA DIVISIÓN
ELCHE BASKET CLUB-CB LA VILA, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELCHE-CW MARBELLA, DOMINGO, 10 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELCHE-CW NAVARRA, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG