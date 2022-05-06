Consulta la agenda polideportiva de la ciudad de Elche para este fin de semana

7 Y 8 DE MAYO

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El CBM Elche reanuda la competición en Liga Guerreras Iberdrola recibiendo al Balonmano Salud Tenerife

Felipe Canals

Elche | 06.05.2022 14:43

FÚTBOL

REGIONAL PREFERENTE

NOVELDA UD CF-PEÑA ILICITANA RAVAL, SÁBADO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA

UD ILICITANA-CD THADER, SÁBADO, 19 HORAS, ENRIQUE CERVERA

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

CARTAGENA FC-ELCHE, SÁBADO, 16:30 HORAS

KELME-FC CARTAGENA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL JUVENIL

ALBORAYA 'B'-ELCHE 'B', DOMINGO, 12 HORAS

TORRE LEVANTE 'B'-CELTIC ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

INTANGCO-LEVANTE 'B', DOMINGO, 12 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

RETO IBERDROLA

ALHAMA ELPOZO-ELCHE FEMENINO, SÁBADO, 12 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE-BALONMANO SALUD TENERIFE, SÁBADO, 18 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CARTAGENA-CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

BALONCESTO

PRIMERA DIVISIÓN

ELCHE BASKET CLUB-CB JÓVENS ALMASSERA, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR

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