Consulta la agenda polideportiva de la ciudad de Elche para este fin de semana

FÚTBOL
REGIONAL PREFERENTE
NOVELDA UD CF-PEÑA ILICITANA RAVAL, SÁBADO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA
UD ILICITANA-CD THADER, SÁBADO, 19 HORAS, ENRIQUE CERVERA
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
CARTAGENA FC-ELCHE, SÁBADO, 16:30 HORAS
KELME-FC CARTAGENA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL JUVENIL
ALBORAYA 'B'-ELCHE 'B', DOMINGO, 12 HORAS
TORRE LEVANTE 'B'-CELTIC ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
INTANGCO-LEVANTE 'B', DOMINGO, 12 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
RETO IBERDROLA
ALHAMA ELPOZO-ELCHE FEMENINO, SÁBADO, 12 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE-BALONMANO SALUD TENERIFE, SÁBADO, 18 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CARTAGENA-CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN
ELCHE BASKET CLUB-CB JÓVENS ALMASSERA, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR