Consulta la agenda polideportiva de la ciudad de Elche para este fin de semana

FÚTBOL
TERCERA RFEF
TORRENT-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 18 HORAS
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VILLAJOYOSA, DOMINGO, 18 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
PREFERENTE
UD ILICITANA-BENFERRI, SÁBADO, 19 HORAS, ENRIQUE CERVERA
ASPE UD-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 11:30 HORAS, LAS FUENTES
DIVISIÓN HONOR
KELME-ATLÉTICO MADRILEÑO, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LA NUCIA-ELCHE, DOMINGO, 12:15 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
VILAMARXANT 1-1 INTANGCO
ATLÉTICO BENIDORM-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
ALBORAYA-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
RETO IBERDROLA
REAL BETIS FEMENINO 'B'-ELCHE CF FEMENINO, SÁBADO, 11:30 HORAS
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-ROLDÁN, SÁBADO, 17 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM MARE NOSTRUM TORREVIEJA-CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO-BÀSQUET SUECA, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR
PRIMERA NACIONAL
ELCHE BASKET CLUB-ADESAVI, DOMINGO, 11:30 HORAS, EL TOSCAR
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE-CLUDEMI, SÁBADO, 17 HORAS, EL TOSCAR