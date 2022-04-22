23 Y 24 DE ABRIL

Consulta la agenda polideportiva de la ciudad de Elche para este fin de semana

El Ilicitano y el Athletic Club Torrellano afrontan la penúltima jornada en Tercera RFEF

Felipe Canals

Elche | 22.04.2022 16:46

FÚTBOL

TERCERA RFEF

TORRENT-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 18 HORAS

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VILLAJOYOSA, DOMINGO, 18 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

PREFERENTE

UD ILICITANA-BENFERRI, SÁBADO, 19 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ASPE UD-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 11:30 HORAS, LAS FUENTES

DIVISIÓN HONOR

KELME-ATLÉTICO MADRILEÑO, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LA NUCIA-ELCHE, DOMINGO, 12:15 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

VILAMARXANT 1-1 INTANGCO

ATLÉTICO BENIDORM-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

ALBORAYA-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

RETO IBERDROLA

REAL BETIS FEMENINO 'B'-ELCHE CF FEMENINO, SÁBADO, 11:30 HORAS

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-ROLDÁN, SÁBADO, 17 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM MARE NOSTRUM TORREVIEJA-CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO-BÀSQUET SUECA, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR

PRIMERA NACIONAL

ELCHE BASKET CLUB-ADESAVI, DOMINGO, 11:30 HORAS, EL TOSCAR

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE-CLUDEMI, SÁBADO, 17 HORAS, EL TOSCAR

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid