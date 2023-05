Carlos González: "Aspiro a conseguir la mayoría absoluta para seguir modernizando Elche, pero siempre desde el diálogo"

Carlos González, el candidato socialista a la alcaldía de Elche, se enfrenta a la posibilidad de un tercer mandato. Se muestra confiado en que los ilicitanos e ilicitanas valorarán la gestión realizada en estos ocho años al frente del consistorio y explica, en esta entrevista, sus planes para la próxima legislatura. Aclara que no va a eliminar plazas de aparcamiento afirmando que "voy a seguir creando más". Confiesa que "no haber podido sacar adelante la conversión de Las Clarisas en un hotel al estilo de la red de paradores "es una espina que se me ha quedado clavada en el corazón y no consigo entender a quienes se han posicionado en contra".

González reconoce que su pacto de gobierno con Compromís ha sido fructífero y leal pero aboga por conseguir la mayoría absoluta para "poder desarrollar nuestras propuestas de futuro sin depender de otros partidos aunque desde el dialogo".

En el ultimo día de campaña conocemos algunas de sus facetas más personales y aunque reconoce que "no soy una persona dada a expresar las emociones" no puede evitar una amplia sonrisa al escuchar lo que nos dice de él uno de sus amigos de juventud.