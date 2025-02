Verónica, madre de Mario: "Mi hijo ha tenido que aguantar otras veces que le insulten y le agredan por su discapacidad"

La familia de Mario, el joven ingresado en el hospital general de Castellón a causa de la brutal paliza sufrida tras el derbi regional que tuvo lugar el pasado sin de semana, ha querido salir a la palestra para criticar la campaña de odio que están sufriendo en las redes sociales tras la entrevista que su madre , Verónica, concedió a Onda Cero Castellón el pasado lunes.

En ella dijo que , sin mucho menos llegar a la gravedad de los sucedido este pasado fin de semana, ya había tenido un par de "peleitas". Unas palabras que han sido tomadas como excusa para que muchos mensajes les responsabilicen de lo sucedido.

Verónica, que está pasando una semana "terrible" ha querido aclarar aquellas palabras en Onda Cero: "Estamos muy fastidiados. Dije que había tenido alguna peleíta, pero la verdad es que no es así. A él le han agredido dos veces, y hay denuncias de ello. No se ha metido con nadie, no se lo ha buscado. Es gente que se ríe de él, lo menosprecian e incluso le han pegado por su discapacidad. Es muy triste. ¿Qué tipo de persona se ríe de eso? ¿Qué educación le han dado en casa?"

Mientras Mario espera ser intervenido quirúrgicamente este jueves (le van a implantar unas prótesis de titanio) su madre recuerda mensajes que ahora les "duelen tanto como los golpes": "Un comentario dice que no les sorprendería que fueran "dos cortos" que van buscando pelea. Otros les echan en cara que quisieran ir a la discoteca. ¿Acaso mi hijo no tiene derecho a ir donde quiera como cualquier otro joven?"

Puedes escuchar aquí la entrevista completa