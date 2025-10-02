salud

La importancia de las vacunas infantiles contra la Gripe

Con el doctor Manuel Lamata, pediatra y Coordinador Médico de la Zona Básica de Cullera

Luis Méndez

La Ribera |

Manuel Lamata

1. Explicar los principales motivos para vacunar a tu hijo/a frente a la gripe

2. La vacuna de la gripe, ¿funciona bien en los niños, para evitar que puedan tener una gripe grave?

3. Los niños que ingresan en el hospital por complicaciones de gripe, ¿tienen enfermedades de base o alguna predisposición especial?

4. La vacuna frente a la gripe en niños, ¿es segura?

5. Vacunando de gripe a los niños, ¿ayudamos a los más mayores, como los abuelos?

6. Este año en CV, ¿por qué se va a vacunar de GRIPE primero a los niños?

7. Para esta campaña en CV, ¿se va a vacunar de GRIPE a los niños y niñas en sus colegios?

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer