El IES Bernat Guinovart de Algemesí participa en un proyecto puntero de robótica Erasmus+

El IES Bernat Guinovart de Algemesí está nuevamente de enhorabuena puesto que recientemente se ha dado luz verde a su participación en un nuez proyecto Erasmus+. El proyecto, denominado “Robotics and automation - the learning environment for the future”, es un proyecto puntero en Europa, y se llevará a cabo a lo largo del año 2024. Cuenta con la participación, además del IES Bernat Guinovart, del Consorcio Educativo OSAO de Oulu (Finlandia) y de la escuela de formación profesional Zespół Szkół Licealnych y Technicznych nr 1 de Varsovia (Polonia).

Es un proyecto de intercambio de experiencias y materiales docentes de excelencia elaborado por el profesorado, y su principal objetivo es crear y desarrollar una red colaborativa europea, centrada principalmente en el desarrollo de entornos de aprendizaje y métodos de enseñanza en robótica y automatización. El proyecto también pretende mejorar las competencias pedagógicas y su conocimiento del software relacionado con la automatización del profesorado de FP. Durante el proyecto se organizarán tres talleres de intercambio, uno en cada país, en los que participarán cuatro miembros del equipo docente del Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial del centro. Este profesorado verá los proyectos de excelencia que están desarrollándose en Polonia y Finlandia cuando vayan, y expondrán su material y proyectos en el profesorado de este países cuando vengan en Algemesí.

Ximo Rosell, responsable de proyectos Erasmus del centro algemesinense, ha manifestado su satisfacción por el comienzo de este proyecto y espera que se logren sus objetivos. “Participar en esta clase de iniciativas siempre es una buena noticia para cualquier centro. La posibilidad de ver diferentes maneras de trabajar y de explicar una misma materia será una magnífica y enriquecedora experiencia para el profesorado.”

Este es el primer proyecto Erasmus+ centrado en el intercambio de conocimiento y experiencias entre profesorado, puesto que los anteriores Erasmus+ en que se ha participado se han dirigido al intercambio de experiencias entre alumnado.