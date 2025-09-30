La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura y el ayuntamiento de Alzira firman un convenio de colaboración formal

El Ayuntamiento de Alzira y la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura han firmado un convenio de colaboración que estrecha los vínculos entre esta fundación que fomenta la lectura y la ciudad que la acoge.

Fruto de este convenio y este vínculo, este año, la campaña Llegir en Valencià contaba con uno de los libros dedicados a Alzira.

Este convenio entre ambas entidades, firmado por el alcalde, Alfons Domínguez y por la directora de la FBFL, Rosa Mengual, ha supuesto que por primera vez Alzira forme parte de esta campaña que conlleva una colección de libros de lectura fácil que se distribuye durante el verano en todo el territorio y que cada año gira alrededor de un tema.

Este año el lema de la campaña ha sido el agua, a raíz de la catástrofe de la Dana, en la que los lectores han podido leer el relato del escritor alcireño Guillermo Colomer “Ací estava Alzira” que narra las vivencias del día de la pantanada de 1982 en torno al profesor y escritor Bernat Montagud.

Esta colaboración inicial con la campaña dará pie también a varias actividades que se harán a lo largo del año en Alzira.

Al acto de la firma del convenio también han asistido el presidente de la FBFL, Josep Gregori, i el cpncejal de Cultura, Israel Pérez.