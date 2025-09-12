El Carme Miquel de Algemesí inicia el curso escolar dos días después

Mientras el viejo Carme Miquel se está derribando para construir uno nuevo, los alumnos de este centro asisten desde hoy a su nuevo colegio levantado de forma provisional con módulos prefabricados en otro punto cercano pero en una cota más elevada para evitat nuevos percances.

José Javier Sánchis, alcalde de Algemesí, nos ha contado que el edificio provisional cuenta con todos los elementos necesarios para poder impartir la docencia con normalidad.

Así, dos días más tarde que el resto de alumnos de la ciudad, los niños y niñas de este colegio se han reencontrado en este nuevo curso, mirando de reojo hacia el río, pero con la tranquilidad de hacerlo desde un lugar más seguro.